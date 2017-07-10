23 года назад Александр Лукашенко выиграл первые президентские выборы

10 июля 1994 года во втором туре президентских выборов депутат Верховного совета Александр Лукашенко с более чем 80% голосов победил премьер-министра Вячеслава Кебича (14,2%). Спустя 10 дней состоялась инаугурация первого президента Беларуси.

Изначально на пост главы государства, кроме Лукашенко и Кебича, претендовали еще четыре кандидата: лидер Белорусского народного фронта Зенон Позняк, спикер Верховного совета Станислав Шушкевич, секретарь ЦК Партии коммунистов Беларуси Василий Новиков и председатель Союза аграриев Александр Дубко. Во второй тур прошли Лукашенко (44,82% голосов) и Кебич (17,33%).Как вспоминал один из членов команды Лукашенко экономист Сергей Чалый, в штабе будущего президента уже после первого тура считали, что он получил 51%.— И у нас было специальное совещание посвящено итогам первого тура — искать нам эти голоса пропавшие или продолжать работать дальше? И я как раз был сторонником того, что паниковать не надо. Говорю: по сути, вам подарили уникальный шанс. Представьте, возможно, вы сейчас получили только 51%, а если будет второй тур, мы Кебича раскатаем вообще, и получится намного большеВ 2015 году Лукашенко заявил, что победил в первом туре выборов, но победу у него забрали из-за фальсификаций.Глава государства вспоминал, что в 1994 году предлагал премьер-министру идти на выборы одной командой. «Я пришел к нему накануне выборов. И я сказал ему: “Вячеслав Францевич, давайте вместе пойдем на выборы. Вы контролируете парламент и вводите пост вице-президента. Я молод, и у меня еще все впереди, давайте вместе пойдем”», — рассказал Лукашенко в интервью американскому профессору Григорию Иоффе в 2011 году.Кебич, по словам Лукашенко, отказался. Сам экс-премьер объясняет свое поражение тремя причинами: недовольством людей из-за экономического кризиса, потерей поддержки Москвы и предательством соратников.Все свои следующие выборы Александр Лукашенко выиграет со схожим результатом, что и во втором туре в 1994 году. Это официальные данные, которые оспариваются оппозицией и западными наблюдателями, не признавшими все эти выборы демократичными.