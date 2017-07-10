23 года назад Александр Лукашенко выиграл первые президентские выборы

10 июля 1994 года во втором туре президентских выборов депутат Верховного совета Александр Лукашенко с более чем 80% голосов победил премьер-министра Вячеслава Кебича (14,2%). Спустя 10 дней состоялась инаугурация первого президента Беларуси.
Изначально на пост главы государства, кроме Лукашенко и Кебича,
претендовали еще четыре кандидата: лидер Белорусского народного фронта
Зенон Позняк, спикер Верховного совета Станислав Шушкевич, секретарь
ЦК Партии коммунистов Беларуси Василий Новиков и председатель Союза
аграриев Александр Дубко. Во второй тур прошли Лукашенко (44,82%
голосов) и Кебич (17,33%).
Как вспоминал один из членов команды Лукашенко экономист Сергей Чалый,
в штабе будущего президента уже после первого тура считали, что
он получил 51%.
— И у нас было специальное совещание посвящено итогам первого тура —
искать нам эти голоса пропавшие или продолжать работать дальше? И я как
раз был сторонником того, что паниковать не надо. Говорю: по сути, вам
подарили уникальный шанс. Представьте, возможно, вы сейчас получили
только 51%, а если будет второй тур, мы Кебича раскатаем вообще,
и получится намного больше
В 2015 году Лукашенко заявил, что победил в первом туре выборов,
но победу у него забрали из-за фальсификаций.
Глава государства вспоминал, что в 1994 году предлагал премьер-министру
идти на выборы одной командой. «Я пришел к нему накануне выборов.
И я сказал ему: “Вячеслав Францевич, давайте вместе пойдем на выборы.
Вы контролируете парламент и вводите пост вице-президента. Я молод,
и у меня еще все впереди, давайте вместе пойдем”»,
— рассказал Лукашенко
в интервью американскому профессору Григорию Иоффе в 2011 году.
Кебич, по словам Лукашенко, отказался. Сам экс-премьер объясняет свое
поражение тремя причинами: недовольством людей из-за экономического
кризиса, потерей поддержки Москвы и предательством соратников.
Все свои следующие выборы Александр Лукашенко выиграет со схожим
результатом, что и во втором туре в 1994 году. Это официальные данные,
которые оспариваются оппозицией и западными наблюдателями,
не признавшими все эти выборы демократичными.
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