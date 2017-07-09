А как же агрогородки и «Дожинки»? Лукашенко призвал богатых людей возрождать деревни и малые города

Выступая 8 июля на республиканском празднике «Купалье» в деревне Александрия (на своей малой родине), Александр Лукашенко призвал состоятельных белорусов возрождать деревни и малые города.

«Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый. Я уверен: если состоятельный человек, родившийся в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей, — подчеркнул Лукашенко. — Поэтому мой призыв сегодня с моей малой родины ко всем тем, кто не забыл свою малую родину: давайте для нее сделаем максимум, давайте, став состоятельными людьми (те, кто способны), сделаем для этих деревенек, речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать», — передает слова руководителя страны президентская пресс-служба.

«Подошла очередь и до этих маленьких городков, до неперспективных деревень. Мы их просто должны спасти, мы должны сделать их удобными для жизни наших людей, детей, внуков», — добавил Лукашенко, поясняя свой недавний визит в Копысь.

Ранее в течение полутора десятилетий в Беларуси действовала «Программа возрождения села», в рамках которой в деревнях строились т. н. «агрогородки». Главной целью проекта, в который было вложено много миллиардов долларов бюджетных средств, было объявлено как раз возрождение деревень, в том числе — и неперспективных.

Кроме того, еще свеж в памяти не так давно упраздненный всебелорусский праздник урожая и тружеников села «Дажынкі», который также в течении десятилетий проводился именно в малых городах — райцентрах. Перед каждым таким фестивалем принимающие населенные пункты подвергались усиленному ремонту и благоустройству, что называется, «до основания». Необходимость проведения «Дажынак» именно в таком формате и именно с такими грандиозными расходами также частично объяснялась тем, что вкладываемые средства направляются в инфраструктуру и развитие малых городов. Независимые экономисты считают, что за годы проведения праздника в него было вложено, как и в агрогородки, много миллиардов долларов.