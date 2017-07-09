Американец погиб в Минске в результате несчастного случая

Столичные следователи проводят проверку по факту гибели гражданина США в Минске, сообщила БелТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Установлено, что 12 июня этого года, около полуночи, на крыше бара одного из гостиничных комплексов Минска было обнаружено тело мужчины с признаками падения с высоты. Следователи ожидают окончательных результатов комплексной судебно-медицинской экспертизы для приобщения к материалам проверки, проведение которой продолжается в настоящее время.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. Во время осмотра и проведения проверочных мероприятий выяснилось, что один из постояльцев гостиницы вылез через окно номера на улицу (балкон отсутствовал), после чего упал с парапета 10-го этажа. Личность мужчины была установлена. Им оказался гражданин Соединенных Штатов Америки 1981 года рождения. Иностранец прибыл в Беларусь с двумя родственницами на чемпионат по пауэрлифтингу.

Следователи опросили весь персонал гостиничного комплекса, который работал в указанные сутки. Для процессуальных действий с родственниками погибшего привлекался переводчик. Все показания приобщены к материалам проверки.

По предварительным данным эксперта Государственного комитета судебных экспертиз, смерть мужчины наступила в результате травм, характерных для падения с высоты. Иных повреждений не выявлено.

Полученная следствием информация позволяет говорить о том, что гибель мужчины не содержит признаков криминального характера и является несчастным случаем.