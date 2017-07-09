Фотозагадка: во время Купалья рядом с Лукашенко сидела молодая брюнетка

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  • 09 июля 2017, 10:08
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Во время праздничного купальского концерта в Александрии правую от Александра Лукашенко сидел младший сын Коля, а по левую руку — молодая брюнетка, которую пользователи интернета пока не идентифицировали.


Слева на кадре вице-премьер Василий Жарко, справа от брюнетки — помощник президента Николай Корбут.


Наша Нiва

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