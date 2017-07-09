Польша может построить забор на границе с Беларусью

Польские власти задумались о строительстве забора на границе с Беларусью и Украиной. Его длина может составить 729 километров.

Причина — африканская чума свиней.

Такие рекомендации дал экономический совет при Совете министров Польши, сказала министр сельского хозяйства Ева Лех, передает Укринформ.

«У зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через ограду», — отметила Лех.

Стоимость проекта может составить 27 млн долларов.