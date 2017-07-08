Месть по-борисовски: 42-летняя женщина приревновала 28-летнего кавалера и разбила окон на $5000

Пьяная ревность стала причиной дебоша в деревне Неманица Борисовского района. Под подозрением в хулиганстве — 28-летний местный житель и его 42-летняя сожительница, рассказали в УВД Миноблисполкома.

Накануне пара гостила у односельчан. Встреча затянулась до позднего вечера.

«По дороге домой возлюбленные поссорились и возвращались уже не вместе. В какой-то момент пьяной женщине показалось, что возлюбленный зашел в дом, в котором якобы проживала его любовница. Она разозлилась и начала бить стекла в доме тротуарной плиткой», — рассказал начальник уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД Дмитрий Колеченок.





Всего злоумышленница повредила 8 стеклопакетов и входную дверь, причинив ущерб на 10 тыс. рублей (около $5000) хозяину особняка, который на момент преступления находился в Борисове.





Оказалось, кавалер действительно свернул к чужой даче, но чуть дальше от места происшествия. Разбив стекло, он проник в жилище и уснул. Утром незваного гостя застал хозяин, который и вызвал милицию.





Подозреваемых задержали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси (хулиганство). Ей грозит до 3 лет лишения свободы с возмещением ущерба.

Действиям сожителя дается правовая оценка. На месте происшествия он ничего не украл.