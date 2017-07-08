В США опубликовали фантастические цифры об учениях «Запад-2017» в Беларуси

В США опубликовали фантастические цифры об учениях «Запад-2017», которые должны пройти в Беларуси в сентябре 2017 года.

Wall Street Journal пишет о 400-500 тысячах белорусских и российских солдат, которые должны в них принять участие. На чем основываются эти цифры, неизвестно. Отмечается, что Россия собирается провести в Беларуси крупнейшие учения с 1991 года.

Белорусская армия насчитывает около 65 тысяч человек, российская армия ― более 1,1 млн человек. По официальным данным, в упомянутых учениях планируют принять участие 10 тысяч белорусских военнослужащих и около 3 тысяч российских солдат и офицеров.