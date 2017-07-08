«Чуть изменилась температура, поменялся климат — и ель, граб и ольха неминуемо исчезнут». Министр лесного хозяйства — об основных угрозах для белорусских лесов

Министр лесного хозяйства Беларуси Михаил Амельянович дал интервью газете «СБ Беларусь сегодня». В нём он рассказывает об управлении лесным комплексом, перспективах и современных вызовах, стоящих перед отраслью. Предлагаем выдержки из этой беседы.

О привлечении к лесозаготовке и деревообработке частников

— Сохранение деревообрабатывающих цехов в системе Минлесхоза позволило обеспечить занятостью и гарантированным заработком более 3200 человек, проживающих в малых городах и сельской местности. Причём сегодня более 70% всех этих работ осуществляется именно нашими силами. Если оперировать цифрами, то лишь за прошлый год мы заготовили около 15 из 21 млн «общих» «кубов» леса.

Где заготовки, там и переработка сырья. У нас есть 70 производств и 6 мастерских участков, на которых за прошлый год переработано более 3,2 млн м3 древесины, в том числе 1,7 млн м3 низкосортной, не востребованной на внутреннем рынке деловой и более 1,5 млн м3 дровяной. За прошлый год на внутренний рынок наши организации реализовали примерно 336 000 м3 пиломатериалов.





Беларусь входит в первую десятку самых лесных государств Европы. Сегодня лесистость страны составляет 39,8%. За последние 60 лет она увеличилась почти вдвое и достигла максимального значения за более чем столетний период (1901 год — 37,6%). Естественно, площадь лесов не может расти бесконечно, но всё же к 2020 году они покроют более 40% территории страны.

Об усыхании елей

— Изменение климата — это реальность. Понижение уровня грунтовых вод, засухи и связанные с ними пожары, размножение насекомых-вредителей, активация болезней растений — всё это больно бьёт по насаждениям. К тому же исторически территория нашей страны является границей распространения трёх лесообразующих пород — ели европейской, граба обыкновенного и ольхи серой. Чуть изменилась температура, поменялся климат, и эти породы неминуемо «уйдут». Например, в настоящее время уже отмечается частичное смещение южной границы ареала ели на 20-30 километров севернее. В будущем, не исключено, нам придётся отказаться от выращивания данных пород. Но думать об этом, просчитывать перспективы изменения породного состава лесов нужно уже сегодня. Сейчас мы снижаем долю ели в составе лесных культур. Альтернативой ей могут стать широколиственные породы деревьев, а также европейская лиственница.

О последствиях урагана 2016 года

— Для ликвидации последствий урагана нужно было осуществить санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади более 40 000 га — огромная площадь даже в рамках страны! До 1 мая нынешнего года на ветровально-буреломных участках заготовлено 5,3 млн м3 древесины, в том числе учреждениями Минлесхоза — 4,6 млн м3 — более 87% буреломов. Это был титанический труд наших работников и его результаты были бы невозможны без четкой организации, мобилизации всей отрасли. В итоге вся заготовленная древесина не пропала, она полностью реализована и переработана.

Впрочем, работы еще много. Ведь под сплошные санитарные рубки попало 16 000 га лесов. Иными словами, на этой площади образовались пустоши, которые впоследствии нужно будет засадить новыми лесами.

О других природных катаклизмах

— Мы стараемся быть во всеоружии. Постоянно проводим работы по превентивной защите лесов от вредителей и болезней, неблагоприятных факторов окружающей среды как природного, так и антропогенного характера. Здесь нужно оперировать термином «устойчивость лесов». Чем насаждения здоровее, сбалансированнее по своему породному, возрастному составу, тем меньше они подвержены воздействию насекомых-вредителей, ураганов, засух и так далее. С помощью учёных была разработана целая система мероприятий, направленных на сохранение этой устойчивости. В результате у нас появляется больше пространства для маневров, шанс провести «спасательные операции» на минимальных проблемных площадях.

О востребованных разработках

— Наша гордость — биотехнологическая лаборатория по клонированию древесных растений, созданная в январе 2013 года на базе учреждения «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр». Она позволит повысить продуктивность лесосеменных плантаций и эффективность энергетических плантаций. Итог — деревья будут расти быстрее, что позволит в более короткие сроки получать спелую древесину для энергетических целей.

В настоящее время таким методом проводится клонирование берёзы пушистой, берёзы повислой, берёзы карельской, тополя, ели колючей, ели европейской, кипариса крупноплодного, туи восточной, туи западной, кипарисовика Лавсона и голубики высокой.

Большое внимание уделяем выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Такой метод позволяет впоследствии сделать более эффективным лесовосстановление, а в среднесрочной перспективе увеличить доходы от лесохозяйственной деятельности. Осознавая перспективы, Минлесхоз разработал отраслевую программу по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой на период до 2020 года. К поставленному сроку мы будем выращивать не менее 30 млн таких растений в год, создавая таким посадочным материалом не менее 30 процентов всех лесных культур.