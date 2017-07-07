За взятку в размере $1200 задержали заместителя гендиректора БелАЗа

МВД Беларуси сообщило о задержании шести участников преступной группы, которые участвовали в махинациях при приобретении металла для БелАЗа. 4 июля в Минске во время получения взятки в размере 1200 долларов задержали заместителя гендиректора предприятия по финансовой и экономической политике. Деньги ему передал представитель коммерческой структуры из столицы за благоприятное решение вопроса с внеочередной оплатой за поставленную на завод партию металла.

Затем правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия, и на следующий день были задержаны начальник бюро и экономист БелАЗа. Выяснилось, что в июне и июле этого года они также получали взятки за благоприятное решение вопроса с заключением договоров на поставку металла. МВД утверждает, что незаконная схема действовала с прошлой осени. Металл завод покупал по цене, превышавшей рыночную. Именно за это коммерсанты и давали взятку, «систематически». Выяснилось, что их размер составлял определенный процент от суммы сделки.

Отмечается, что из числа шести задержанных трое — должностные лица БелАЗа, трое — коммерсанты. Уголовные дела завели по статьям «получение взятки» и «дача взятки». Представителям завода грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, представителям коммерческой фирмы — до 7 лет заключения. Наложен арест на имущество фигурантов дела (6 автомобилей премиум-класса, деньги, драгоценности, 7 объектов недвижимости).