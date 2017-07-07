За месяц в Лидском районе трое молодых людей покончили с собой одинаковым способом, встав на пути поезда

За последнее время в Лидском районе произошли три случая, когда молодые люди решили покончить жизнь самоубийством.

5 июля, расстаться с жизнью решил молодой лидчанин, 1992 г.р., сотрудник одного из учреждений Лиды. Парень погиб. Трагедия произошла около 16:00 на 434 км ж/д перегона Гуды — Бастуны, сообщает Лидский РОВД.

А до этого 14 июня около 21.00 на 785-м километре железнодорожного перегона Гутно-Лида под колесами поезда погибла 18-летняя учащаяся одного из учебных заведений Лиды. 30 июня покончить жизнь таким же способом пыталась еще одна 17-летняя девушка. Трагедия произошла недалеко от деревни Сухвальня. По неподтвержденной информации, она являлась подругой первой погибшей. На данный момент пострадавшая жива и находится в больнице.

Объединяет эти случаи одно обстоятельство — все трое не бросались под поезд, а стояли на железнодорожных путях.