Фотофакт. Редкую 20-рублевую купюру обнаружили в Дрибинском районе

Многие помнят, что не успела пройти деноминация, как белорусы начали замечать, что новые монеты ржавеют. Причем, повреждениям подверглись монеты всех номиналов — как копейки, так и рубли. И вот прилетела первая «ласточка» с бумажными деньгами — в Дрибинском районе обнаружена стертая двадцатирублевка.
Как отмечается, находка была выявлена в сельском магазине. На купюре
отсутствовала часть изображения и необходимых буквенных обозначений,
рассказала государственный судебный эксперт управления
криминалистических экспертиз и учетов Кристина Давыденко.
При приеме выручки работником «Беларусбанка» была выявлена
«подозрительная» купюра. Однако в ходе исследования было установлено,
что «все признаки, характерные для защиты денежных знаков данного
достоинства присутствуют на купюре, что позволило сделать вывод
о ее подлинности, а признаки, вызвавшие сомнение, объясняются вероятнее
всего производственным браком»
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