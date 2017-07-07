Фотофакт. Редкую 20-рублевую купюру обнаружили в Дрибинском районе

Многие помнят, что не успела пройти деноминация, как белорусы начали замечать, что новые монеты ржавеют. Причем, повреждениям подверглись монеты всех номиналов — как копейки, так и рубли. И вот прилетела первая «ласточка» с бумажными деньгами — в Дрибинском районе обнаружена стертая двадцатирублевка.

Как отмечается, находка была выявлена в сельском магазине. На купюре отсутствовала часть изображения и необходимых буквенных обозначений, рассказала государственный судебный эксперт управления криминалистических экспертиз и учетов Кристина Давыденко.При приеме выручки работником «Беларусбанка» была выявлена «подозрительная» купюра. Однако в ходе исследования было установлено, что «все признаки, характерные для защиты денежных знаков данного достоинства присутствуют на купюре, что позволило сделать вывод о ее подлинности, а признаки, вызвавшие сомнение, объясняются вероятнее всего производственным браком»