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Фотофакт. Редкую 20-рублевую купюру обнаружили в Дрибинском районе

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  • 07 июля 2017, 14:22
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Многие помнят, что не успела пройти деноминация, как белорусы начали замечать, что новые монеты ржавеют. Причем, повреждениям подверглись монеты всех номиналов — как копейки, так и рубли. И вот прилетела первая «ласточка» с бумажными деньгами — в Дрибинском районе обнаружена стертая двадцатирублевка.

Как отмечается, находка была выявлена в сельском магазине. На купюре отсутствовала часть изображения и необходимых буквенных обозначений, рассказала государственный судебный эксперт управления криминалистических экспертиз и учетов Кристина Давыденко.

При приеме выручки работником «Беларусбанка» была выявлена «подозрительная» купюра. Однако в ходе исследования было установлено, что «все признаки, характерные для защиты денежных знаков данного достоинства присутствуют на купюре, что позволило сделать вывод о ее подлинности, а признаки, вызвавшие сомнение, объясняются вероятнее всего производственным браком»


Naviny.by

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