Житель Минска задекларировал доход в 27,9 млн рублей

Самый большой доход за 2016 год, задекларированный белорусами, составил 27,9 млн рублей (около $14,1 млн по сегодняшнему курсу). Его задекларировал житель Минска, имя которого налоговые органы не раскрывают.
«Второе место» по доходам занимает айтишник и инвестор Виктор Прокопеня, который в 2016 году заработал 21,4 млн рублей. С этой суммы Прокопеня заплатил 2,7 млн подоходного налога — за что даже получил благодарность от министра по налогам и сборам.
Всего же налоговые декларации в этом году подали около 11 тысяч минчан. По сравнению с прошлом годом их количество существенно не изменилось, пишет БелТА. Гражданам предъявлено к уплате более 26 млн рублей подоходного налога.
В основном декларации представлены в связи с получением доходов за границей (или из-за границы) и от продажи имущества — автомобилей, недвижимости и т.д.
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