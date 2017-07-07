«Самая читающая страна»: белорусы стремятся освоить ИТ-профессии с помощью книг, а не вузов

В то время как белорусское правительство намерено построить в Беларуси настоящую ИТ-страну, рядовые белорусы массово идут в ИТ-сферу за высокими зарплатами.
Образовательный портал Recoursia.by опросил белорусов, планирующих
сменить сферу деятельности на ИТ, как и где они получают знания, нужные
для новой работы.
Прежде всего, стоит отметить, что второе высшее образование по
ИТ-специальностям не пользуется большой популярностью. Только 25,1%
опрошенных заявили о своих планах «войти в ИТ» с помощью БГУИР, БГУ и
других профильных вузов, готовящих кадры для гигантов белорусской
ИТ-сферы. Для сравнения, курсы дополнительного образования в учебных
центрах посещает 46,3% опрошенных. Самым популярным способом получения
знаний стали книги (их читают 73,5% опрошенных) и видеоуроки — с их
помощью приобретают новую профессию 70,3% белорусов, стремящихся попасть
на работу в сферу ИТ.
Помимо собственно ИТ-дисциплин, респонденты «прокачивают» иностранный
язык (84,8% опрошенных) и навыки в менеджменте (34,5% респондентов).
Еще 32,3% тех, кто хочет работать в ИТ, совершенствуют свои творческие
навыки в сфере дизайна, а около 3% повышает собственную эрудицию и
мыслительные навыки с помощью интеллектуальных игр.
При этом в целом изучение чего-то нового для среднестатистического
белоруса, стремящегося работать в сфере ИТ, даже важнее, чем результат
этих усилий. Так, 51,1% опрошенных сообщили, что им нравится процесс
получения новых знаний, а для 8,2% курсы и книги — способ занять свое
свободное время. Только 35,6% опрошенных планируют улучшить свое
материальное положение, получив благодаря новым знаниям более
высокооплачиваемую работу.
Выбирая книги и курсы для самообразования, белорусские потребители в
большей степени ориентируются на друзей и коллег: их рекомендациям
доверяют 39,3% опрошенных. Еще 37,5% ищут рекомендации источников
знаний, с помощью которых можно получить сертификаты или пройти тесты. А
21% опрошенных ищут книги и курсы, рекомендуемые известными людьми из
ИТ-отрасли.
В опросе, проводившемся в апреле-июне текущего года, приняли участие
937 человек.
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