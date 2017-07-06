Что за женщина сопровождала Николая Лукашенко на параде?

3 июля 2017 года Александр Лукашенко, как всегда, принимал парад ко Дню независимости Беларуси. На трибуне рядом с ним были высшие государственные чиновники и силовики. Но на этот раз там почему-то не появился Николай Лукашенко, младший сын руководителя страны.





Николай Лукашенко уже давно не пропускал парадов и часто наблюдает за ними рядом с отцом. Вот они вместе на трибуне во время парада в 2015 году:





Кое-кто уже начал говорить, что Николай Лукашенко «прогулял» парад. Но младший сын руководителя Беларуси все же пришел посмотреть на военную технику. В распоряжение Еврорадио попал снимок, сделанный с трибуны, рядом с которой Николай Александрович прошел в сопровождении неизвестной пепельной блондинки.





Кто эта женщина? Еврорадио обратило внимание на то, что она похожа на Светлану Коношенко, личного врача Александра Лукашенко. Эта загадочная женщина уже несколько лет находится рядом с семьей руководителя Беларуси.

Вот, например, она участвует в сборе урожая из хозяйства Александра Лукашенко в 2014 году:





Блондинка, похожая на Светлане Коношенко, сопровождает Николая Лукашенко во время экскурсии в Киеве. 2013 год:





А вот Светлана Коношенко на архивном фото, сделанном еще раньше. Здесь рядом с ней не только Александр Лукашенко, но и его старший сын Виктор, и бизнесмен Александр Шакутин, и теннисный тренер Сергей Тетерин из президентского «клуба косарей»:





А в этом году Светлана Коношенко «засветилась» в новостях на канале «Беларусь 1». 7 января она приехала вместе с Александром Лукашенко на Рождественскую службу в Свято-Духов кафедральный собор: