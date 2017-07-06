Подробности: в Волковыске был обнаружен не мертвый младенец, а выкидыш

Стали известны детали происшествия в Волковыске с обнаружением якобы трупа новорожденного, выброшенного с пятого этажа.

Как уточнил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, утром 5 июля в Волковыске, во дворе жилого дома, во время уборки территории работники ЖКХ обнаружили в полиэтиленовом пакете тело плода человека, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В ходе осмотра места происшествия, опроса жильцов дома следователи и сотрудники милиции установили личность женщины, выбросившей плод. Ею оказалась проживающая в квартире пятого этажа 31-летняя местная жительница, которой потребовалась незамедлительная госпитализация.

Осмотрев обнаруженный во дворе пакет, эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области констатировали наличие в нем плода (выкидыша), который, по предварительным выводам, на данном сроке внутриутробного развития является нежизнеспособным. Для определения окончательных выводов начато проведение судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, в отношении родильницы назначена акушерско-гинекологическая экспертиза, которая позволит выявить причину и признаки преждевременных родов.

При дальнейшей проверке следователи Волковысского районного отдела СК выяснили, что родильница проживает в квартире с сожителем. Факт беременности не скрывала, вместе с отцом ребенка желала его рождения. В момент преждевременных родов в квартире находилась одна, не сумела попросить помощи. Будучи в шоковом состоянии, выбросила плод из окна. Для облегчения болей употребила спиртное.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.