Наркосеть в Минске создали студент и преподавательница вуза

Сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома перекрыли канал поставки наркотиков и психотропных веществ из России и выявили сеть распространителей.

Как сообщили БелаПАН в УВД, наркосеть была ориентирована на столичных потребителей, хотя тайники, в которых размещались дозы, оборудовались, большей частью, на территории Минского района. Отметим, что организаторами преступной системы выступали 20-летний студент и 32-летняя преподавательница одного из столичных вузов.







Вечером 19 июня эта пара была задержана в лесном массиве неподалеку от деревни Воловщина Минского района. К этому моменту молодые люди успели оборудовать несколько тайников с психотропами, предназначенными для более мелких торговцев. В них, а также при личном досмотре и обыске на съемной квартире пары было обнаружено 1.002 г особо опасного психотропного вещества «Альфа-PVP», 812 г амфетамина, 496 г гашиша и 156 г марихуаны.





В течение десяти дней оперативники при поддержке бойцов СОБРа и ОМОНа УВД провели масштабную операцию по ликвидации организованной наркосети, в ходе которой задержали 13 человек — жителей Минска и Минского района. В их задачу входило получение мелкооптовых партий товара, распределение его по дозам и оборудование тайников для потребителей. Для конспирации группа размещала тайники, в основном, в лесных массивах Минского района, а с потребителями общалась лишь посредством сети Интернет.

Один из задержанных, специализировавшийся на гашише, перемещался на бывшем автомобиле медиков, который сохранил атрибутику кареты скорой помощи.





Выявленная группа обеспечивала деятельность интернет-магазина, созданного за пределами Беларуси — она начала формироваться в начале года и только вышла на пик своей активности.





Фото УВД Минского облисполкома