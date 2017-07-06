Наркосеть в Минске создали студент и преподавательница вуза

Сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома перекрыли канал поставки наркотиков и психотропных веществ из России и выявили сеть распространителей.
Как сообщили БелаПАН в УВД, наркосеть была ориентирована на столичных потребителей, хотя тайники, в которых размещались дозы, оборудовались, большей частью, на территории Минского района. Отметим, что организаторами преступной системы выступали 20-летний студент и 32-летняя преподавательница одного из столичных вузов.
Вечером 19 июня эта пара была задержана в лесном массиве неподалеку от деревни Воловщина Минского района. К этому моменту молодые люди успели оборудовать несколько тайников с психотропами, предназначенными для более мелких торговцев. В них, а также при личном досмотре и обыске на съемной квартире пары было обнаружено 1.002 г особо опасного психотропного вещества «Альфа-PVP», 812 г амфетамина, 496 г гашиша и 156 г марихуаны.
В течение десяти дней оперативники при поддержке бойцов СОБРа и ОМОНа УВД провели масштабную операцию по ликвидации организованной наркосети, в ходе которой задержали 13 человек — жителей Минска и Минского района. В их задачу входило получение мелкооптовых партий товара, распределение его по дозам и оборудование тайников для потребителей. Для конспирации группа размещала тайники, в основном, в лесных массивах Минского района, а с потребителями общалась лишь посредством сети Интернет.
Один из задержанных, специализировавшийся на гашише, перемещался на бывшем автомобиле медиков, который сохранил атрибутику кареты скорой помощи.
Выявленная группа обеспечивала деятельность интернет-магазина, созданного за пределами Беларуси — она начала формироваться в начале года и только вышла на пик своей активности.
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