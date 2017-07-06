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В Волковыске женщина сбросила новорожденного с пятого этажа

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  • 06 июля 2017, 13:22
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Чрезвычайное происшествие в Волковыске — как сообщает БелаПАН со ссылкой на портал Волковыск.by, утром 5 июля, убирая территорию по улице Боричевского, дворник нашла умершего новорожденного.

На место происшествия прибыла оперативная группа РОВД, начался опрос жильцов близлежащих домов. Благодаря полученной информации удалось найти подозреваемую в совершении преступления. Женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения и не отдавала отчет своим действиям. Пакет с ребенком она сбросила с пятого этажа.

Ведутся следственные мероприятия.


Naviny.by

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Метки: Криминал (8186)

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