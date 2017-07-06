В дискуссии по Крыму Беларусь неожиданно оказалась на стороне Украины

Проект резолюции о восстановлении суверенитета и целостности Украины будет рассмотрен на общем заседании сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, несмотря на протесты российской делегации. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода.

Обсуждение документа проходило очень эмоционально. Глава российской делегации, заместитель спикера Государственной думы РФ Петр Толстой высказался против проекта резолюции, в названии которой есть словосочетание «восстановление суверенитета». «Мы считаем, что страна, которая не имеет суверенитета, не имеет права быть представленной в ПА ОБСЕ», — пояснил свою позицию дипломат.

Все 36 пунктов документа российская делегация назвала ложью.

Однако участники сессии не разделили позицию россиян и проголосовали за то, чтобы включить резолюцию в повестку дня.

«Она будет рассмотрена и станет частью глобальной резолюции, — рассказывает участник дискуссии от Украины, депутат Верховной Рады Игорь Попов. — Это значит, что ОБСЕ еще раз подтвердит поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Для нас это очень важно».

В числе тех, кто не поддержал Россию по вопросу украинской резолюции, оказалась и белорусская делегация.