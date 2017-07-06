Михалок читает Богдановича в самолете: «Белавиа» стала официальным перевозчиком «Ляписов»

Сегодня в Сети появился рекламный ролик авиакомпании «Белавиа». В нем лидер групп Brutto и «Ляпис 98» читает стихи Богдановича на борту самолета. Так перевозчик анонсировал партнерство с популярными белорусскими музыкантами.

— Мы гордимся быть белорусами, жить в настоящее время и создавать историю современности здесь и сейчас, — пишет «Белавиа» на своей официальной странице в Facebook. — «Васильковые» самолеты становятся первым брендом нашей страны, который вы видите, поднимаясь по трапу или разглядывая сотни других самолетов в аэропортах мира. Подобно нам, такое знание и эмоции несут люди, чьи имена уже вписаны в историю современной Беларуси. Мы рады сообщить, что авиакомпания «Белавиа» стала официальным перевозчиком популярных белорусских групп «Brutto» и «Оркестр ЛЯПИС 98». По словам артистов, это партнерство позволит им не только быстрее добираться до концертных площадок, но и на 20% снизит стоимость билетов для поклонников группы.