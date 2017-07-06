В Беларуси погиб американский военный

Отец американского военнослужащего, который умер при загадочных обстоятельствах в прошлом месяце во время поездки в Беларусь, считает, что он был убит, передает Daily Mail.

По словам отца, Кайл Тафел (Kyle Tafel) прилетел в Беларусь с двумя своими тетками — одна из них принимала участие в соревнованиях по тяжелой атлетике.





В конце своего пребывания Кайл, по словам его отца, ввязался в конфликт с сотрудниками безопасности в казино отеля, в котором они остановились. Американца доставили в номер, а через три часа родственницам военного сообщили, что его тело найдено на тротуаре возле отеля.

Тело 36-летнего майора Кайла Тафела, который 17 лет отслужил в американской армии, было доставлено в США в среду. Его похороны пройдут на Национальном кладбище Джорджии.