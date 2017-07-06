Россия предлагает направить белорусских миротворцев в Сирию

Россия обратилась к странам СНГ (в том числе и к Беларуси) с вопросом о возможности направить контингент в Сирию для совместного мониторинга в зонах деэскалации. Предложение озвучил во время «переговоров по Сирии» в Астане глава российской делегации, спецпредставитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты — хочу здесь подчеркнуть — военных наблюдателей каких стран привлечь для миротворческой миссии в Сирии. Никто не ставит под сомнение участие контингента Российской федерации, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос», — цитирует Лаврентьева ria.ru.

Спецпредставитель РФ по Сирии добавил, что «это не навязывание какого-то решения» — речь идёт «о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией».

Александр Лаврентьев также отметил, что Россия приветствовала бы решение Астаны направить миротворческий контингент для контроля в зонах деэскалации в Сирии. «Но насколько я знаю, пока решение руководством Казахстана не принято», — констатировал спецпредставитель РФ по Сирии.