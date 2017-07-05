В программе про «День вышиванки» СТВ замазало «Погоню» и БЧБ-флажки

В программе про «День вышиванки», вышедшей 2 июля на телеканале СТВ, журналисты замазали «Погоню» и БЧБ-флажки за спиной руководителя «Арт-усадьбы» Павла Белоуса. Он давал интервью о моде на вышиванки на фоне полки в своем магазине. Орнамент в кадре оставили, а другие национальные символы закрыли пятнами.

«Смотрю в воскресенье эфир, а в сюжете за мной три замазанных пятна, так спрятали изделия с гербом "Погоня" (сумки и футболки), бело-красно-белые флажки и даже украинский флажок с трезубцем! Ну как так можно?» — возмущается в ФБ Павел Белоус.

По его словам, неинтересным вышло и ток-шоу Егора Хрусталева «Что происходит», посвященное воспитанию патриотизма, так как «все самые эмоциональные моменты вырезали». Например, не попал в эфир спор по поводу военных парадов и рассказ о первых «Днях вышиванки», которые «Арт-усадьба» проводила под пристальным контролем спецслужб и налоговиков.