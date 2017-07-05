Мужчина увидел на параде ванну и решил купить. Оказалось, что на заводе ее не производят

Минчанин Андрей, посмотрев парад в День независимости, решил приобрести ванну из инсталляции компании «Керамин». Однако оказалось, что предприятие ванны не производит, а ту, что мужчина увидел на параде, ему предложили доставить под заказ.

— Смотрел по телевизору парад, и во время него везли ванну. Мы собирались давно себе такую покупать. Зашел на сайт и именно про эту ванну информации не нашел, позвонил, чтобы узнать ее стоимость. Говорят, что это ванна производства не «Керамина» и завозится под заказ, — рассказывает Андрей.

Он заметил, что по телефону ему назвали цену такой ванны — 2137 рублей.

Начальник отдела маркетинговых исследований и коммуникаций компании «Керамин» подтвердил, что предприятие ванн не производит и «в ближайшей перспективе производить не будет». Однако в их магазинах можно купить ванны как сопутствующий товар.

В инсталляции же на параде ванну использовали как элемент декора. При этом на той стороне, где находилась ванна, была керамическая плитка производства «Керамин».

— Может быть, мы отвели этой ванне слишком много места в композиции, и на нее обратили внимание. Если бы вместо ванны мы построили кухонный интерьер, не дай Бог, кто-нибудь бы подумал, что мы мойки для кухни производим. Это чистая случайность.

Игорь Машковский рассказал, что акриловую ванну, которую презентовали на параде, купили около пяти лет назад для оформления шоу-рума на заводе «Керамин». И сейчас она там же и находится.