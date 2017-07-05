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В Лепеле 11-летний мальчик пошел на пляж и погиб: засыпало песком

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  • 05 июля 2017, 12:04
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В Лепеле 11-летнего мальчика засыпало землей, ребенок погиб, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Трагедия случилась около 17.00 3 июля в лесу недалеко от озера Лепельское. Мальчик 2006 года рождения приехал из Минска к бабушке на каникулы и вместе с двумя друзьями-одногодками пошел на городской пляж. «Как выяснилось, дети играли в песке под самым обрывом, в какой-то момент ребенка полностью засыпало. Мальчики пытались сами откопать друга, потом побежали за помощью к взрослым. Были вызваны и скорая, и МЧС. Ребенка откопали, но прибывшие медики после попыток реанимировать мальчика констатировали смерть», — рассказала Ольга Шкуратова.

Материалы проверки Лепельского РОВД сейчас находятся в территориальном отделе Следственного комитета. Причины и условия, способствовавшие трагедии, выясняют органы прокуратуры.


Екатерина Князева, БелТА

Люди в материале: Ольга Шкуратова (1)

Места: Витебск (493), Лепель (13)

Метки: Происшествия (10503)

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