В Лепеле 11-летний мальчик пошел на пляж и погиб: засыпало песком

В Лепеле 11-летнего мальчика засыпало землей, ребенок погиб, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Трагедия случилась около 17.00 3 июля в лесу недалеко от озера Лепельское. Мальчик 2006 года рождения приехал из Минска к бабушке на каникулы и вместе с двумя друзьями-одногодками пошел на городской пляж. «Как выяснилось, дети играли в песке под самым обрывом, в какой-то момент ребенка полностью засыпало. Мальчики пытались сами откопать друга, потом побежали за помощью к взрослым. Были вызваны и скорая, и МЧС. Ребенка откопали, но прибывшие медики после попыток реанимировать мальчика констатировали смерть», — рассказала Ольга Шкуратова.

Материалы проверки Лепельского РОВД сейчас находятся в территориальном отделе Следственного комитета. Причины и условия, способствовавшие трагедии, выясняют органы прокуратуры.