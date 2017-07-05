В Лепеле 11-летний мальчик пошел на пляж и погиб: засыпало песком
- 05 июля 2017, 12:04
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Екатерина Князева, БелТА
Люди в материале: Ольга Шкуратова (1)
Места: Витебск (493), Лепель (13)
Метки: Происшествия (10503)
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