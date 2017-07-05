Лукашенко подписал указ об адресных субсидиях на строительство жилья

Адресное субсидирование в жилищном строительстве вводится в Беларуси. Это предусмотрено указом № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», который 4 июля подписал Александр Лукашенко.

«В дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, — государственные адресные субсидии», — объясняют смысл нового указа в пресс-службе Александра Лукашенко.

Государственные субсидии будут покрывать часть процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным в любом коммерческом банке. Многодетным и молодым семьям, а также детям-сиротам субсидия позволит погасить и часть основного долга.

Получить субсидию смогут граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом Президента Беларуси от 6 января 2012 года № 13. Дополнительно новым указом предусмотрено, что субсидию может получить ветеран боевых действий на территории других государств.

Государственная поддержка в виде льготных кредитов и в виде субсидий будет действовать параллельно, но воспользоваться можно будет либо тем, либо другим.

Сумма государственной поддержки будет зависеть от количества членов семьи, норм и размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства. Условиями предоставления такой поддержки будут очередность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных.