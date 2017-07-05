В Минске начинает работать летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

В среду, 5 июля, в Минске начинает работу 26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). В ее открытии примет участие Александр Лукашенко.

Как информирует БелТА, сессия посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества в регионе. Доклады затронут темы политики и безопасности, экономики, науки, технологий и экологии, демократии, прав человека и гуманитарных вопросов. В Минской декларации сформулируют рекомендации для национальных правительств, парламентов и для международного сообщества по реагированию на актуальные вызовы и угрозы. Будет ли поднята тема ситуации с правами человека в Беларуси, пока неизвестно. Недавно власти освободили всех фигурантов «дела патриотов», однако они остаются в статусе подозреваемых.

Сессия ПА ОБСЕ в белорусской столице продлится до 9 июля. Ожидается участие в ней 700 гостей, в том числе 300 парламентариев из стран Европы, Азии и Северной Америки. Ранее сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске никогда не проводились.