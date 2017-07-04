В «тунеядском» декрете сделают упор на трудоустройстве и ресоциализации — МНС

В декрете N3, так называемом «тунеядском» декрете, сделают упор на трудоустройстве и ресоциализации, заявил министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко.

«Основной упор делается на содействии в трудоустройстве тем, кто хочет трудоустроиться, на ресоциализацию людей, ведущих асоциальный образ жизни», — сказал С.Наливайко в ходе онлайн-конференции на сайте госагентства «БелТА» во вторник.

По словам главы МНС, при пересмотре декрета «будут предприняты все меры по трудоустройству человека, его вовлечению в нормальный процесс взаимодействия с государством». Вместе с тем, констатировал он, вести речь о конкретных изменениях в декрет N3 можно будет только после его принятия.

Декретом N3"О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Беларуси, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте).

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора.

Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. По состоянию на 21 февраля, его оплатили порядка 54 тыс. граждан.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли несанкционированные властями марши «нетунеядцев».

9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором поручил приостановить взимание сбора с «тунеядцев» на год.

15 марта Конституционный суд Беларуси заявил, что декрет № 3 не противоречит Конституции страны.

«Тунеядский» декрет был раскритикован рядом международных организаций.