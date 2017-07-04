В Брестской больнице скончался молодой десантник

30 июня в больнице скончался военнослужащий 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Алексей Опекун. Об этом на горячую линию TUT.BY сообщила читательница.

В Брест 18-летний Алексей Опекун приехал из Гродно. Службу проходил в 38-й бригаде. По неофициальным данным незадолго до трагедии у парня поднялась высокая температура. 30 июня его доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Он скончался в тот же день в больнице.

— Он очень хотел пойти в армию. Это была его мечта, — сообщила TUT.BY родственница Алексея. — Он стремился к этому, звонил нам каждое воскресенье. Ему там все нравилось, и он был очень доволен. Он даже никуда после школы не поступал — хотел пойти служить именно в ВДВ. Хотел, конечно, в Минск, но так получилось, что попал в Брест.

По словам собеседницы, во время службы брат регулярно созванивался с родителями, но на здоровье не жаловался:

— В последнее воскресенье (25 июня. — Прим.TUT.BY) он звонил и сказал, что было жарко. Они бежали и им разрешили искупаться в холодной воде.

В пресс-службе Министерства обороны TUT.BY подтвердили факт смерти молодого человека. Предварительный диагноз — пневмония.

— Проверку по данному факту проводит управление Следственного комитета по Брестской области, — сообщил пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров, добавив, что военное ведомство приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.