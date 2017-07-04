Окнаград:

Дебошир из Беларуси избил в сауне питерского полицейского

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  • 04 июля 2017, 15:44
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Посещение в Санкт-Петербурге сауны может обернуться для 31-летнего белоруса тюремным сроком.

Отдыхая в сауне, гость Северной столицы немного перебрал с алкоголем и стал вести себя очень агрессивно. Администрация заведения вызвала наряд полиции.

Во время задержания белорус оказал сопротивление и избил полицейского-водителя. Последний позже был вынужден обратиться в травмпункт. Там у 38-летненго пациента врачи диагностировали множественные ушибы, гематомы и ссадины.

Теперь в отношении буйного посетителя сауны могут возбудить уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает 5-tv.ru.


Naviny.by

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