Белорусский бизнесмен Прокопеня хочет купить 100% акций украинской «дочки» российского Сбербанка

Гражданин Беларуси и Кипра Виктор Прокопеня 30 июня подал в Национальный банк Украины (НБУ) пакет документов на согласование опосредованной (через белорусский Паритетбанк) покупки 100% акций украинского Сбербанка, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе НБУ.

Сбербанк России 27 марта объявил о планах продажи 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов. В него войдут латвийский Norvik Banka, который принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову, и белорусская частная компания, подконтрольная сыну владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева Саиду. Российский Сбербанк при этом официально заявил об уходе с украинского рынка. Сбербанк предполагал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года.

НБУ получил первый пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО «Сбербанк» 10 апреля. Документы подал гражданин Великобритании и РФ С.Гуцериев. Второй пакет документов на покупку 22,5% акций ПАО «Сбербанк» вместо Norvik Banka 14 апреля подал гражданин Великобритании и РФ Г.Гусельников.

На прошлой неделе стало известно, что Сбербанк России начал переговоры о продаже украинского Сбербанка еще с несколькими инвесторами.

«Объявление сделки с Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым стало триггером для максимального интереса к активу. С тех пор Сбербанк получил несколько новых и привлекательных предложений о продаже банка и теперь ведет несколько переговорных процессов в поиске наиболее выгодных для себя условий», — сказал «Интерфаксу» источник, осведомленный о ходе переговоров.

Информация о том, что купить украинский Сбербанк может бизнесмен В.Прокопеня, появилась 30 июня.