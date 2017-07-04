В Питере задержали карманницу из Беларуси

Правоохранители сообщили, что «гастролерша» успела обчистить директора детского сада и туристку из Ирана, общая сумма похищенного составляет около 530 тыс. российских рублей (около девяти тысяч долларов).

Отмечается, что задержание 37-летней, неработающей гражданки Беларуси, не имеющей регистрации на территории РФ, произошло еще в пятницу, 30 июня.

По информации АН «Оперативное прикрытие», в этот день подозреваемая вместе с напарницей похитили более полумиллиона рублей из сумки директора частного детского сада в салоне сотовой связи на Лиговском проспекте.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий белоруска дополнительно изобличена в том, что в последний день июня в автобусе маршрута № 7 у дома 20 на Невском проспекте совершила кражу мобильного телефона «LG» и денег из рюкзака у 40-летней туристки из Ирана, нанеся ущерб на сумму около 29 тысяч рублей.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Мерой пресечения подозреваемой избрано заключение под стражу.