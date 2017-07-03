В День Независимости в центре Минска прошла несанкционированная акция оппозиции

Оппозиция провела акцию «За мирную Беларусь» в центре Минска. Около 14.00 несколько сотен человек собрались на Октябрьской площади. Возглавил акцию Николай Статкевич, лидер Белорусского Национального Конгресса.

Участники пришли на площадь Независимости к Красному костелу. Там состоялся небольшой митинг, на котором выступил Статкевич. Примерно в 14.30 он объявил акцию законченной и посоветовал участникам расходиться, так как не знает, «какой сейчас фонд для выплаты штрафов».

Также Статкевич объявил, что в Минске должна состояться крупная акция в сентябре, однако подробности он пока не озвучивает.



















