С сегодняшнего дня в Беларуси изменяются правила начисления детских пособий. В частности пособие на ребенка до трех лет начнут пересчитывать дважды в год, а пособие семьям, воспитывающим детей-инвалидов, будут выплачивать в полном размере, независимо от занятости опекунов.

Как сообщает БелаПАН, решение о внесении поправок в закон «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» приняли депутаты Палаты представителей на июньской сессии парламента. Закон вступает в силу 1 июля, а механизм перерасчета детских пособий — 1 августа.

Теперь семьи, в которых родители являются инвалидами первой или второй группы либо один из родителей является инвалидом первой группы, а второй осуществляет уход за ним, имеют право получать пособия на детей старше трех лет до достижения ими 18-летнего возраста. При этом пособие будет выплачиваться без учета того, что дети обучаются в учебных заведениях бесплатно. До изменений в законодательстве право на получение пособия исчезало, если ребенок поступил в учебное заведение на бесплатной основе или не обучается, но достигает 16-летнего возраста.

Документ также предоставляет право гражданам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, до достижения ими 18-летнего возраста работать в условиях неполной занятости, в том числе выполнять работу на дому, и получать пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Также это право будет сохраняться в случае получения родителями пенсий или ежемесячной страховой выплаты.

В комментарии телеканалу СТВ 14 июня председатель комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валентина Курсевич отметила, что принятые поправки позволят членам таких семей «увеличить свой доход, заработать страховой стаж для начисления трудовой пенсии и сохранить профессию и социальные связи».

Также документ предусматривает право на пособия по беременности и родам женщинам, которые становятся на учет до 12-недельного срока беременности как в государственных, так и частных организациях здравоохранения.

Как ранее сообщал БелаПАН, изменения в законодательство депутаты обсуждали еще в прошлом году. Поправки нужны были для защиты наиболее уязвимых слоев населения и создания гибкой системы соцподдержки.

Сегодня в Беларуси пособия выплачиваются более чем 550 тысячам детей, это около 30% всего детского населения страны.