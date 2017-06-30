Белорус выиграл в покер $676 тысяч

Минчанин Игорь Сойка занял второе место в покерном турнире серии WSOP под названием Event #47: $1,500 NLHE Monster Stack. В результате он получил 675 995 долларов призовых, сообщает ресурс wsop.com.

Соревнования проходили 24-28 июня в Лас-Вегасе. Чтобы оказаться за столом, каждый участник должен был выложить вступительный взнос в 1 500 долларов. В итоге это сделали 6 716 человек. Таким образом, призовой фонд составил более 9 млн долларов.

В финальной раздаче Игорь Сойка сражался с американцем Брайаном Юном. У него на руках оказались туз и восьмерка пик, у оппонента — король и десятка черв. Увы, пришла десятка бубен, и первое место вместе с 1 094 349 долларов досталось Юну.

Как сообщают сайты, посвященные покеру, Игорю Сойке 30 лет. За свою карьеру он выиграл 2 590 020 долларов. В 2014 году стал победителем турнира серии EPT под названием €10,300 No-Limit Hold’em High Roller, положив в карман 989 263 доллара призовых.