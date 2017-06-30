Стройка 29-30 06:
Керамин 19 06 - 02 07:

Дизайнеры разработали эмблемы для замков Беларуси

  1. Главная страница
  2. Новости Беларуси
  • 30 июня 2017, 17:06
  • 265
  • 0




Рассказать о нашей стране с помощью современных визуальных образов — такой целью задались дизайнеры из студии Елены Шутовой.


Наша ніва

Метки: Общество (26764)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


ksk 29-30 06:

Самое читаемое