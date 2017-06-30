Милиция раскрыла крупную наркосеть: задержано сразу 12 человек в Беларуси, еще один — в Киеве

В четырех областях страны прошла череда задержаний. Сразу 12 человек — по подозрению в обороте психотропных веществ. Еще один, предполагаемый поставщик товара в Киеве, задержан украинскими коллегами, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

По оперативной информации, наркосеть появилась в Гродно еще год назад. За это время она разрослась, товар продавали еще в Витебской, Минской и Могилевской областях.

Предполагается, что интернет-магазин по продаже психотропов организовал 20-летний гродненец. Товар закупался у жителя Киева, а потом его передавали в Беларусь через водителя маршрутного такси.

— Водителю передавалась поклажа с бытовыми вещами, в которых маскировался груз. Чаще всего тайники устраивались в корпусах оргтехники — системном блоке, клавиатуре, музыкальной колонке. Водителю транспорта хорошо платили, в том числе и за отсутствие вопросов по поводу характера перевозимых вещей, — рассказыват вриод начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Сергей Белоушко.

Дальше товар распространялся через курьеров посредством закладок.





В итоге сначала в Минской области был задержан предполагаемый организатор интернет-магазина, у него нашли психотропы. Потом в Киеве — 18-летний поставщик.

Затем в Гродно предполагаемый продавец (кроме психотропов, у него изъяли клавиатуру, в которой прятали товар). И еще поэтапно — 10 распространителей по другим областям.

Всего у подозреваемых изъято более 2 кг особо опасного психотропа Альфа-PVP, более 20 грамм амфетамина и 700 психотропных марок.





В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 УК. Санкция статьи — от 8 до 15 лет лишения свободы.