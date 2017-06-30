Что изменится с 1 июля: возрастные маркировки, тарифы на электроэнергию и новые ценники

Продукция СМИ будет маркироваться знаками возрастной категории

Перечень изменений, которые примут силу с первого июля.

Вступают в силу поправки в законы «О средствах массовой информации» и «Об издательском деле в Республике Беларусь» по вопросам защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию.

Информационной продукции будут присваиваться такие знаки возрастной категории, как «0+» — без возрастных ограничений (универсальная); «6+» — предназначена для лиц, достигших 6 лет; «12+» — для лиц, достигших 12 лет; «16+» — для лиц, достигших 16 лет; «18+» — для лиц, достигших 18 лет.

Коэффициенты индексации тарифов на электроэнергию будут снижены

Вступает в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 19 мая № 26. «В целях сдерживания роста тарифов на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики, связанного с изменением курса доллара, снижения стоимости природного газа для энергоснабжающих организаций коэффициенты индексации на электрическую энергию пересмотрены в сторону понижения. Коэффициент индексации по электрической энергии определен на уровне 0,76 против ранее действовавшего 0,81», — пояснили в МАРТ.

Цены продуктов будут указаны за килограмм и литр

С 1 января по 30 июня МАРТ рекомендовал продавцам на ценниках продуктов, номинальное количество которых не равно целому килограмму или литру, наряду с ценой товара указывать также расчет стоимости за 1 кг (л) или за 100 г (мл). С 1 июля такие требования к оформлению ценников станут обязательными.

Изменяется порядок обеспечения инвалидов III группы техническими средствами соцреабилитации

В соответствии с указом от 15 июня 2017 года № 211 «О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной помощи» будет создана единая система обеспечения отдельных категорий граждан техническими средствами социальной реабилитации. Так, инвалиды III группы и нуждающиеся в средствах реабилитации дети наделяются правом льготного обеспечения такими средствами. В связи с этим из системы государственной адресной социальной помощи (ГАСП) исключается социальное пособие на оплату технических средств соцреабилитации. Новый механизм значительно ускорит получение необходимых средств реабилитации.

Некоторые виды сигарет дорожают

Курильщикам с каждым месяцем все дороже обходится их привычка. Подробности о марках сигарет и изменениях в цене некоторых табачных изделий можно узнать по ссылке.

Подорожание коснется продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Так, сигареты Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure будут стоить Br1,9; Luckies Red, Luckies Silver, Luckies Blue — Br2,75; Kent HD Navy Blue, Kent HD Blue, Kent HD Silver — Br2,8; Vogue Bleue, Vogue Lilas, Vogue Menthe — Br3,1.

Изменятся цены и на некоторые виды продукции «Табак-инвест». В частности, за сигареты LD Red, LD Blue придется заплатить на 10 копеек больше. Стоимость LD Club Lounge также вырастет на 10 копеек. Сигареты Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver подорожают на 5 копеек (до Br1,75), а Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue — на 10 копеек (до Br1,9). Дороже на 10 копеек станут и Winston Classic, Winston Blue, Winston Silver, Winston ХStyle Dual Taste, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver и др.

Вырастут в цене и некоторые импортные сигареты, которые ввозит в страну «Беларусьторг». В частности, Dunhill Blue и Dunhill Gold подорожают на 10 копеек.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

Белорусским водителям не понадобятся российские права для работы в РФ

В России с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий работать на территории РФ профессиональными шоферами водителям без российских национальных водительских удостоверений. Действие этого документа распространялось и на белорусов, которые получили водительское удостоверение в органах МВД Беларуси и работали водителями в российских компаниях. В ходе переговоров на уровне премьер-министров двух стран достигнута договоренность, что белорусским водителям с 1 июля 2017 года можно будет работать с белорусскими правами в Российской Федерации.

Повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $80 до $80,9 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повышена с $44 до $44,4 за 1 т, на товарные бензины — с $24 до $24,2 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $24,2 за 1 т (была $24). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Школьникам необходимо обновить справки для бесплатного проезда

По-прежнему право бесплатного проезда в метро предоставляется учащимся или воспитанникам учреждений общего среднего и специального образования города на основании электронной карты учащегося или справки с текущим сроком действия. В связи с окончанием учебного года эти документы требуют обновления.

Кроме того, необходимо обновить справки для проезда на период с 1 июля до 31 августа тем учащимся (в том числе выпускникам 9-х классов), которые летом будут задействованы в программах дополнительного образования детей и молодежи, программах воспитания и оздоровления, а также детям и подросткам, принимающим участие в крупномасштабных массовых мероприятиях.