В Смолевичском районе при следственном эксперименте сбежал 18-летний парень

Вечером 29 июня в Смолевичском районе во время следственного эксперимента сбежал подозреваемый, пишет ex-Press.by. Парню 18 лет, он житель Жодино. Его приметы: короткая стрижка, одет в коричневые брюки и черную куртку.

Вечером в четверг милиционеры обходили дома в Смолевичском районе и опрашивали людей. В соцсетях сообщалось, что при опросе правоохранители говорили, будто на руке беглеца остался браслет от наручников.

На подъезде к Жодино и выезде из города сотрудники дорожно-патрульной службы осматривали все автомобили. Очевидцы говорят, что очередь из автомобилей в обе стороны растянулась на километры, время ожидания в очереди составляло до получаса, а то и больше.

По информации tut.by, в 22 часа кордоны милиции около Жодино были сняты. Удалось ли поймать беглеца, не сообщается.















