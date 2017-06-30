Белгидромет: Пожар в чернобыльской зоне не изменил радиационный фон в Беларуси

В Беларуси радиационный фон в связи с пожаром в чернобыльской зоне на территории Украины не изменился. Об этом агентству БелТА сообщила первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Мария Герменчук.

О лесном пожаре в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС стало известно вечером 29 июня. Его площадь составила 25 га.

«Нам поступила информация, что в чернобыльской зоне на территории Украины произошло возгорание в экосистеме. Направление переноса — на восток. На территории Беларуси в Гомельской области система радиационного мониторинга работает в штатном режиме, проводит измерения мощности дозы гамма-излучения. Превышений пока не обнаружено», — рассказала Герменчук.

По ее словам, белорусские специалисты дополнительно каждые три часа проводят измерения на прилегающих метеостанциях, и там превышений тоже пока не обнаружено. Также метеорологи берут дополнительные пробы атмосферного воздуха.