Страховой стаж в Беларуси сокращен для военнослужащих и ухаживающих за инвалидом

29 июня Александр Лукашенко подписал указ № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан».

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ поможет урегулировать проблему с пенсиями граждан, которые длительное время осуществляли социально значимые виды деятельности и поэтому не смогли приобрести стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда, необходимый для назначения пенсии по возрасту.

Указ предусматривает уменьшение страхового стажа для граждан, ухаживавших за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также лицами, достигшими 80-летнего возраста. Этой категории граждан будет начисляться пенсия по возрасту при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин.

Также сокращается страховой стаж для военнослужащих, отслуживших не менее 10 календарных лет, но не имеющих права на пенсию согласно Закону о пенсионном обеспечении военнослужащих. Трудовая пенсия по возрасту этой категории граждан будет начисляться при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, 1 января 2015-го — до 15 лет. В начале этого года страховой стаж подняли до 16 лет. Теперь ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Согласно новым правилам часть белорусов попадает в так называемую «пенсионную ловушку»: они не смогут претендовать на трудовую пенсию, а только на социальную. Среди проблемных категорий — военнослужащие и женщины, которые несколько раз были в декретном отпуске или ухаживали за детьми-инвалидами.