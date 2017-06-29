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Мужчина, снявший штаны на репетиции парада, задержан за хулиганство

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  • 29 июня 2017, 19:21
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До трех лет лишения свободы грозит мужчине, который вечером 24 июня во время прохождения военной техники по улице Орловской снял штаны и демонстрировал свои половые органы.

Своими действиями мужчина «грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу», сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«Противоправные действия были пресечены сотрудником столичной госавтоинспекции. В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 („Хулиганство“) Уголовного кодекса. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет. Он задержан», — отметил заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

Столичная милиция также отреагировала и на эпизод, когда в районе ЦУМа на проезжую часть во время прохождения колонны военной техники вышел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

При этом милиция не сообщает, будут ли привлечены к ответственности виновные в ДТП, в котором танк на пр. Независимости снес придорожный столб и дерево.


Naviny.by

Люди в материале: Михаил Гриб (2)

Места: Минск (5255)

Метки: Криминал (8163)

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