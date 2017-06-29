«Батюшка со свастикой» о контактах с РНЕ отчитывался Филарету

29 июня в Минске в суде Заводского района начался процесс над бывшим настоятелем православного храма в Гатово, гражданином России Константином Бурыкиным (известным как «батюшка со свастикой»). Он обвиняется в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия (ч. 2, 3 ст. 295 УК). Бурыкин был задержан в ноябре 2016 года. На то время он еще был священником в упомянутом приходе.

Как информирует БелТА, мужчина полностью признал свою вину. В суде «батюшка со свастикой» закрывал лицо от репортеров. Прокурор сообщил, что Константин Бурыкин приобрел несколько пистолетов у неизвестных лиц, носил оружие с собой. В его квартире во время обыска нашли три патрона. В суде Бурыкин рассказал, что в 2000-2001 годах он был назначен духовником в РНЕ (Русское национальное единство, фашистская организация) и 3-4 года проводил с ее членами духовные беседы, обряды. На одной из встреч ему там и подарили пистолеты, сказали при этом, что они неисправны и проблем не будет. «Я принял в подарок, хранил их дома как добрую память», — сказал обвиняемый в суде.





Бурыкин также сообщил, что духовником РНЕ стал после того, как представители этой организации обратились в епархиальное управление. О работе с ними он отчитывался митрополиту Филарету, тогдашнему руководителю Белорусской православной церкви. Когда организацию признали экстремистской, Константин Бурыкин получил приказ прекратить с ней контакты, информирует nn.by.