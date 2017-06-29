Видеофакт: в Минске мужчина оголил гениталии перед военной техникой, ударил сотрудника ДПС и убежал

На одной из репетиций парада случился нетипичный для репетиции парада инцидент (не берем в расчет то, как танк въехал в столб на прошлых выходных): на Орловке, недалеко от парка Победы, неизвестный мужчина, видимо, решил, что дела лучше слов показывают отношение к чему-либо и раскрыл в себе эксгибициониста, пишет Kyky.org.

Когда колонна военной техники проезжала по дороге, он отважно подошел прямо к машинам и быстрым движением рук снял с себя штаны, таким образом, оголив ягодицы и детородный орган. Последующие тридцать секунда мужчина стоял на месте и покачивал бедрами. Лучше всего смотреть это со звуком, потому что данный трек очень подходит к ситуации.

Буквально через сорок секунд неизвестного заметил сотрудник службы ДПС, но, судя по медленным шагам милиционера, не сразу понял, что происходит. Увидев приближающегося ДПСника, мужчина также быстро натянул брюки обратно на ягодицы и решил продемонстрировать сотруднику бег рысцой, после чего — танцы. Все закончились тем, что мужчина ударил кулаком сотруднику ДПС по лицу и скрылся.

Что его ожидает в будущем, мы пока не знаем.