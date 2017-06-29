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В Минске танки не пропустили пожарные машины с мигалками

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  • 29 июня 2017, 15:09
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Ночная репетиция парада опять не обошлась без сюрпризов.

Ночью с 28 на 29 июня пожарные машины не смогли проехать, так как их не пропустили танки, возвращавшиеся с репетиции парада.


Радыё Свабода

Места: Минск (5255)

Метки: Общество (26756), Авто (4215)

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