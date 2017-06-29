Беларусь получила кредит — 300 миллионов долларов. Это четвертый транш финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Его общая сумма — 2 млрд долларов. Кредит направлен на поддержку программы реформ в Беларуси в 2016-2017 годах. На сегодняшний день наша страна уже получила 1,4 млрд долларов.
Пресс-служба Евразийского банка развития отмечает, что решение о предоставлении Беларуси очередного транша было принято 26 июня на основании выполнения всех условий программы, кроме одного показателя. От белорусской стороны требовали ограничить нецелевые государственные займы объемом не более 75% от потребности в погашении государственного долга. Однако фактически в прошлом году эта цифра составила более 101%. «Освобождение от выполнения данного показателя обосновано достижением властями страны заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики», — информирует пресс-служба Евразийского банка развития. Более подробно см. здесь.
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