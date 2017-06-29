Беларусь одобрила проект соглашения с ЕС о финансировании создания центров для нелегальных мигрантов

Беларусь одобрила проект соглашения с Евросоюзом о финансировании создания центров для нелегальных мигрантов. Соответствующее постановление Совета Министров от 26 июня 2017 года № 481 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
В целях финансирования проекта «Содействие Республике Беларусь в решении
вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов»
Совет Министров одобрил проект соглашения о финансировании в качестве
основы для проведения переговоров.
Министерство внутренних дел
уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. МВД
разрешено при необходимости вносить в него изменения и дополнения,
не имеющие принципиального характера. Также министерство уполномочено
на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах
одобренного проекта.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Как сообщалось, ЕС профинансирует создание в Беларуси центров содержания
незаконных мигрантов. По решению Европейской комиссии будет выделено
7 млн евро на реализацию проекта международной технической помощи
«Содействие Беларуси в решении вопросов, связанных с увеличивающимся
потоком нелегальных мигрантов». «Одним из направлений работы будет
создание центров временного содержания иностранных граждан. Важно
отметить, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах,
задержанных в Беларуси, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них
размещаться не будут»,
— прокомментировали ранее в МВД.
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