ПАСЕ призвала Беларусь остановить строительство АЭС, МИД в ответ сравнил ПАСЕ с федерацией шашек

27 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала Беларусь приостановить строительство атомной электростанции.
В Министерстве иностранных дел Беларуси считают необъективными ряд положений доклада и сожалеют, что ПАСЕ пока не удалось полностью отказаться от ложных стереотипов и устаревших подходов.
По инициативе литовских депутатов в доклад Парламентской ассамблеи
Совета Европы «Ситуация в Беларуси» была внесена поправка с призывом
приостановить строительство БелАЭС. Это было сделано в связи
с «многочисленными нарушениями, отсутствием уважения к международным
стандартам ядерной безопасности, серьезными нарушениями безопасности
и крупными инцидентами при строительстве».
Некоторые парламентарии возразили, что вопрос АЭС не относится к сфере
прав человека и деятельности ПАСЕ. Однако в ходе голосования эту
поправку все же утвердили. 34 парламентария проголосовали за ее внесение
в документ, 21 человек был против.
В МИД Беларуси прокомментировали принятие резолюции ПАСЕ. «К сожалению,
Ассамблее пока не удалось полностью отказаться от ложных стереотипов
и устаревших подходов. Об этом свидетельствует ряд положений доклада,
которые мы не считаем объективными»,
— отметили во внешнеполитическом
ведомстве.
В министерстве констатировали, что вместо того, чтобы вести диалог
в двустороннем формате и работать вместе в рамках международных
организаций, Литва «продолжает идти по пути политизации этого вопроса,
задействуя в своих неконструктивных целях международные площадки,
не имеющие никакого отношения к атомной энергетике».
«Не удивимся, если завтра вопрос о БелАЭС “всплывет” в повестке дня
Международной федерации шашек»,
— добавили в МИД.
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