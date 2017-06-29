Исследование: За 15 лет в Беларуси на 55% возросло число случаев умственной отсталости

В Беларуси наблюдается значительный рост диспансеризованных пациентов с психическими расстройствами, особенно с умственной отсталостью и психозами.
Такие данные содержатся в исследовании «Оценка готовности оказания
услуг людям с интеллектуальными и/или психическими нарушениями на уровне
местных сообществ в Беларуси». Его презентация состоялась 28 июня
в Минске. Исследование было осуществлено НКО «Перспективы психического
здоровья» (Литва) в сотрудничестве с Офисом по правам людей
с инвалидностью (Беларусь) при финансовой поддержке Евросоюза.
Печальный рост
В исследовании отмечается, что число пациентов с психическими
расстройствами, подлежащих обязательному диспансерному наблюдению
в организациях Минздрава Республики Беларусь в 2000-2015 выросло
на 39 процентов и составило 18 071 человек или 190,4 пациента
на 100 тыс. населения. За 15 лет особо возросло число психозов (прирост
74 процент) и случаев умственной отсталости (прирост 55 процент).
Если в 2000 году в Беларуси было зафиксировано 3628 психозов,
то в 2015 — 6325. В 2000 году также было зафиксировано 2335 случаев
умственной отсталости. В 2015 году количество таких случаев выросло
до 3631.
Число пациентов с психическими расстройствами, подлежащих обязательному
диспансерному наблюдению в 2000 г. и 2015 г
Как сообщают исследователи, на диспансерном учете в Беларуси
в основном состоят лица с болезнями зависимости, в первую очередь
от алкоголя. В структуре диспансерного учета преобладают алкоголизм
и алкогольные психозы (61 процент), а психические расстройства
составляют 35 процентов. В исследовании рассматриваются преимущественно
они.
В 2015 году в структуре диспансеризованных пациентов преобладали
психические расстройства не психотического характера (44 процента)
и психозы (31 процент).
Где и чем болеют?
Отметим, что чаще всего психозы фиксировались в Минске и в Могилевской
области. Из 6343 случаев по Беларуси, 2314 в 2015 году пришлось на Минск
и 1069 — на Могилевскую область. Также Могилевская область лидировала
по зафиксированной диспансерным и консультативным учетом шизофрении.
Из 1375 случаев по стране 490 приходилось на данную область.
По психическим расстройствам не психотического характера в лидерах была
Брестская область (из 8115 случаев по Беларуси — 1792 случая).
В 2015 году из 2738 случаев умственной отсталости в стране — 901 случай
приходился на Гомельскую область. В ней проживает около 1 млн 420 тысяч
человек. Для сравнения в Минске, где проживает более 1 млн 974 тысяч
человек, было зафиксировано 245 случаев умственной отсталости.
В чем причина такой диспропорции?
Возможно в том, что по показателю
«Психические расстройства, алкоголизм и алкогольные психозы, наркомания
и токсикомания» лидером также оказалась Гомельская область.
Примечание
Стоит отметить, что анализ групп пациентов с психическими расстройствами
не являлся основной частью исследования. Его целью был объективный
и рациональный анализ сильных и слабых сторон существующего в Беларуси
обслуживания по месту жительства людей с психическими и/или
интеллектуальными нарушениями, факторов и ресурсов, связанных
с деинституализацией и перспективами развития услуг на уровне местных
сообществ. Более подробно с результатами исследования можно ознакомится
здесь.
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