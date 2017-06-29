Исследование: За 15 лет в Беларуси на 55% возросло число случаев умственной отсталости

В Беларуси наблюдается значительный рост диспансеризованных пациентов с психическими расстройствами, особенно с умственной отсталостью и психозами.

Печальный рост

В исследовании отмечается, что число пациентов с психическими расстройствами, подлежащих обязательному диспансерному наблюдению в организациях Минздрава Республики Беларусь в 2000-2015 выросло на 39 процентов и составило 18 071 человек или 190,4 пациента на 100 тыс. населения. За 15 лет особо возросло число психозов (прирост 74 процент) и случаев умственной отсталости (прирост 55 процент).

Число пациентов с психическими расстройствами, подлежащих обязательному диспансерному наблюдению в 2000 г. и 2015 г

Такие данные содержатся в исследовании «Оценка готовности оказания услуг людям с интеллектуальными и/или психическими нарушениями на уровне местных сообществ в Беларуси». Его презентация состоялась 28 июня в Минске. Исследование было осуществлено НКО «Перспективы психического здоровья» (Литва) в сотрудничестве с Офисом по правам людей с инвалидностью (Беларусь) при финансовой поддержке Евросоюза.Если в 2000 году в Беларуси было зафиксировано 3628 психозов, то в 2015 — 6325. В 2000 году также было зафиксировано 2335 случаев умственной отсталости. В 2015 году количество таких случаев выросло до 3631.





Как сообщают исследователи, на диспансерном учете в Беларуси в основном состоят лица с болезнями зависимости, в первую очередь от алкоголя. В структуре диспансерного учета преобладают алкоголизм и алкогольные психозы (61 процент), а психические расстройства составляют 35 процентов. В исследовании рассматриваются преимущественно они.

В 2015 году в структуре диспансеризованных пациентов преобладали психические расстройства не психотического характера (44 процента) и психозы (31 процент).

Где и чем болеют?

Отметим, что чаще всего психозы фиксировались в Минске и в Могилевской области. Из 6343 случаев по Беларуси, 2314 в 2015 году пришлось на Минск и 1069 — на Могилевскую область. Также Могилевская область лидировала по зафиксированной диспансерным и консультативным учетом шизофрении. Из 1375 случаев по стране 490 приходилось на данную область.

По психическим расстройствам не психотического характера в лидерах была Брестская область (из 8115 случаев по Беларуси — 1792 случая).

В 2015 году из 2738 случаев умственной отсталости в стране — 901 случай приходился на Гомельскую область. В ней проживает около 1 млн 420 тысяч человек. Для сравнения в Минске, где проживает более 1 млн 974 тысяч человек, было зафиксировано 245 случаев умственной отсталости.

В чем причина такой диспропорции?

Возможно в том, что по показателю «Психические расстройства, алкоголизм и алкогольные психозы, наркомания и токсикомания» лидером также оказалась Гомельская область.

Примечание

Стоит отметить, что анализ групп пациентов с психическими расстройствами не являлся основной частью исследования. Его целью был объективный и рациональный анализ сильных и слабых сторон существующего в Беларуси обслуживания по месту жительства людей с психическими и/или интеллектуальными нарушениями, факторов и ресурсов, связанных с деинституализацией и перспективами развития услуг на уровне местных сообществ. Более подробно с результатами исследования можно ознакомится здесь.