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Фотофакт: в столичном конфискате продаются часы за $30 тысяч

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  • 29 июня 2017, 10:01
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Сеть магазинов торгового дома «Восточный», который занимается реализацией конфискованного имущества, продает часы швейцарской марки Hublot почти за 66,1 тысячи рублей, пишет пользователь Facebook Олег Корбан.

Фото: facebook.com/pbelarus

В сети магазинов торгового дома «Восточный» рассказали, что часы давно пытаются продать через ежемесячный аукцион.

— Чтобы участвовать в аукционе, надо внести задаток 10% от начальной цены лота. Если не выигрываете, задаток возвращается. Если вы единственный претендент, итоговая стоимость составит плюс 5% к начальной цене на реализацию. Если не единственный, то будут торги: каждый шаг аукциона — 5% от предыдущей цены.

В магазине уточнили, что следующий аукцион запланирован на конец июля, но, скорее всего, перед этим произойдет переоценка, и часы станут дешевле. Чем дольше они будут лежать в магазине, тем меньше будут стоить. Например, 28 июля 2016 года те же «часы с круглым циферблатом и каучуковым ремешком черного цвета» на аукционе продавали за 86 346 рублей. Назвать причину, по которой они попали в торговый дом «Восточный», в магазине затруднились, но предположили, что, скорее всего, предмет провозили через границу без декларации.

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