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Фотофакт: в центре Минска произошло жесткое задержание группы мужчин

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  • 28 июня 2017, 17:38
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Во вторник, 27 июня, около 16 часов на улице Володарского в Минске произошло жесткое задержание троих мужчин, находившихся в автомобиле «Лексус» с могилевскими номерами.

Милиционеры в штатском разбили боковое стекло и вытащили одного из мужчин через окно. Судя по разбитому пакету кефира на лобовом стекле автомобиля, правоохранители таким образом отвлекли внимание задержанных.

Один из задержанных получил порезы лица, был в крови. Милиционеры работали без масок (только позже некоторые из правоохранителей их надели), из-за чего запретили снимать операцию по задержанию. Они говорят, что подозревают мужчин в незаконном обороте наркотиков.















Еврорадио

Места: Минск (5250)

Метки: Криминал (8158)

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